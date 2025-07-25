Петербургский Фонд капремонта направит более 10 млрд руб. на обновление фасадов МКД

В 2025 году Фонд капитального ремонта (ФКР) Петербурга направит на ремонт фасадов многоквартирных домов города 10,29 млрд руб. — на 18,7% больше, чем в 2024-м. Год назад на программу выделили 8,67 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

Несмотря на рост финансирования, количество домов, где будут проводиться работы, в списке сократилось: 296 объектов против 314 годом ранее. Как сообщили в Жилищном комитете, стоимость работ зависит от типа здания — от 4,5 тыс. руб. за кв. м для типовых панельных построек, до 20 тыс. руб. и выше для исторических фасадов с лепниной и сложными декоративными элементами.

Работы осуществляются из средств Фонда капремонта, за исключением зданий на Невском проспекте. Работы по ремонту фасадов на главной улице города оплачиваются из городского бюджета на 90%, остальное покрывает Фонд.

Как сообщили в ФКР, в 2025 году к работам допущено 58 подрядчиков, прошедших отбор через электронные аукционы. Список подрядчиков размещен на сайте Жилищного комитета.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ФКР Петербурга отремонтирует 14 крыш и 13 фасадов домов на Невском проспекте.

Александра Хренкова