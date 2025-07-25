Экс-председателя Верховного суда РФ Ирину Подносову похоронили в Ленобласти

В пятницу, 25 июля, в городе Луге Ленинградской области состоялись похороны бывшего председателя Верховного суда РФ и экс-главы Ленинградского областного суда Ирины Подносовой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Могила бывшего председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой в городе Луга Ленинградской области

Фото: объединенная пресс-служба судов Ленинградской области Могила бывшего председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой в городе Луга Ленинградской области

Фото: объединенная пресс-служба судов Ленинградской области

Проводить коллегу в последний путь пришли исполняющий обязанности председателя ВС РФ Юрий Иваненко, глава Высшей квалификационной коллегии судей РФ Николай Тимошин, председатель Совета судей РФ Витор Момотов, генеральный директор Судебного департамента при ВС РФ Владислав Иванов, глава Четвертого кассационного суда Евгений Кузин, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, спикер Законодательного собрания региона Сергей Бебенин и другие.

«Ъ-СПб» писал, что церемония прощания с госпожой Подносовой состоялась накануне в Центральной клинической больнице в Москве. Ее посетили президент РФ Владимир Путин, глава Конституционного суда Валерий Зорькин, председатель СКР Александр Бастрыкин, глава МВД Владимир Колокольцев, генпрокурор Игорь Краснов, а также председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Ирина Подносова скончалась 22 июля на 72-м году жизни. По данным собеседников «Ъ», причиной смерти стало онкологическое заболевание, которое диагностировали уже после ее назначения на пост главы ВС РФ.

Подробнее о церемонии прощания с Ириной Подносовой в Москве — в материале «Ъ» «Без лишних слов».

Андрей Цедрик