Дочка ГК «Автограф» отшлифует Разметелево

ООО «ПП Абразивные материалы» (входит в ГК «Автограф») запустила в деревне Разметелево Всеволожского района Ленобласти новый промышленно-складской комплекс площадью 17,5 тыс. кв. м. Льготный заем на приобретение современного оборудования для двух производственных участков в размере 100 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП), общая сумма инвестиций составила 2 млрд рублей. Эксперты оценивают открытие нового производства как, скорее, точечное усиление позиций, чем рыночный сдвиг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В состав комплекса вошли 16 производственных участков общей мощностью до 500 тыс. шт. шлифовальных головок и до 100 тыс. шт. сегментных шлифовальных лент в год. Шлифовальная лента — это замкнутый лист абразивного полотна. В зависимости от вариантов применения ее изготавливают на бумажной, тканевой, пленочной, сетчатой или нетканой основе. Ленты используют на всех этапах обработки материалов и деталей — от предварительного шлифования до финишных операций. Шлифовальная головка — универсальный инструмент для абразивных работ для различных операций по обработке металла. Выпускаемые материалы и инструменты используют в шлифовальных машинах и станках, бормашинах, гриндерах и другом промышленном оборудовании, применяемом в машиностроении, металло- и деревообработке.

Об открытии нового производства компании стало известно в начале года. Действующие площадки производителя расположены в поселке Металлострой Колпинского района Петербурга и на Заусадебной улице в Приморском районе. Как объясняют в компании, ранее производственные площади были рассредоточены: шлифовальные ленты и рулоны производились на заводе в Металлострое, а в Приморском районе — гибкие абразивы (шлифовальные круги, треугольники и полоски). Также на Заусадебной располагались офисные помещения, где базировалась вся дирекция. «В этом году в рамках строительства нового комплекса мы локализовали офисы, склады и производство в одном месте. Также были добавлены дополнительные производственные участки: для кругов лепестковых торцевых (КЛТ) и кругов лепестковых на оправке (КЛО), а также для твердосплавных борфрезов». Как сказали в пресс-службе компании, освобожденные площадки в городе переданы другим компаниям, входящим в ГК «Автограф».

Сoгласно сведениям ЕГРЮЛ, ООО «ПП Абразивные материалы» зарегистрировано в Петербурге 29 декабря 2006 года. Компания входит в ГК «Автограф», учредителями производителя выступают бенефициары группы Лев Слизкин и Юрий Шутов. Из финансовой отчетности «Абразивных материалов» следует, что выручка компании за 2022 год выросла по сравнению с 2021 годом на 6% и достигла 1,2 млрд рублей, а чистая прибыль увеличилась на 28%, почти до 273 млн рублей.

В настоящее время продукция компании поставляется на российские машиностроительные, металлообрабатывающие и деревообрабатывающие предприятия. Производитель реализует абразивные материалы через DIY-розницу («Петрович», «Лемана Про») и онлайн-маркетплейсы («Яндекс.Маркет», «Озон»). С консолидацией производства в одном месте около 12% выпускаемой шлифовальной продукции планируется экспортировать в Беларусь, Казахстан и Узбекистан.

Запуск производственно-складского комплекса вполне может в будущем оказать заметное, но не радикальное влияние на российский рынок, считает управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев. Подобная продукция пользуется постоянным спросом в промышленности и увеличение внутреннего предложения в перспективе может и дальше нивелировать долю импорта, особенно в условиях санкций, указывает эксперт. «Между тем рынок демонстрирует признаки насыщения за счет небольших локальных игроков, которые закрывают потребности местных потребителей, поэтому задача нового производства — нащупать, прежде всего, свои ниши в рамках СЗФО с прицелом на другие регионы центральной части страны. Экспортный потенциал за счет более гибкого ценообразования вполне имеет место быть в будущем, особенно если производитель сможет найти надежных партнеров»,— говорит он. Также господин Тедеев отмечает, что привлечение льготного займа — значительный плюс для предприятия, позволяющий ему предлагать продукцию по конкурентоспособным ценам.

При этом глобально данное производство не повлияет на конъюнктуру в данной отрасли. Лидерами рынка на текущий момент являются Кыштымский, Косулинский, Волжский и Белгородский абразивные заводы, констатирует эксперт IPM Consulting. Среди трудностей в сегменте изготовления абразивных материалов Вадим Тедеев отмечает технологическую сложность производства, которое требует постоянного обновления производственных мощностей и контроля производственных процессов, а также критическую зависимость от импортного сырья.

До 2022 года поставщиками были Китай, Германия, Польша, Украина, Швейцария, Финляндия, Италия и Южная Корея. После введения санкций остался Китай, но из него часто приходила некачественная продукция. Помимо Китая, сейчас поставки идут из Турции и Индии, однако это сырье требует адаптации производственных линий. «С учетом того, что некоторые виды абразивных материалов требуют специфических компонентов, это в теории может влиять на ценообразование, а если иметь в виду, что одним из главных преимуществ предприятия должна стать привлекательная цена, то проблема с компонентами должна быть решена в пользу снижения издержек»,— полагает господин Тедеев.

«Запуск нового производственно-складского комплекса в Ленинградской области, безусловно, укрепит отечественный сегмент абразивной продукции, однако в масштабах всей отрасли это изменение нельзя назвать кардинальным»,— подтверждает руководитель направления «Промышленность» Института технологий нефти и газа Ольга Орлова. «Предприятие делает ставку на быстрое удовлетворение запросов машиностроителей и деревообработчиков, и эта гибкость — важное конкурентное преимущество, однако в целом открытие нового производства — скорее точечное усиление позиций, чем рыночный сдвиг»,— полагает она.

Глобальный рынок абразивных материалов стабильно растет, общий объем отрасли, по оценкам на 2024 год, составляет $47,65 млрд, рассказала госпожа Орлова. Россия, несмотря на ограничения импорта, продолжает развивать собственное производство, на этом фоне спрос на абразивы не только сохраняется, но и повышается, уверяет эксперт. «Востребованность очевидна и по экспортным планам. Поставки в Беларусь, Казахстан и Узбекистан вполне реальны: это государства с развивающейся промышленной базой, нуждающейся в стабильных поставках комплектующих и расходных материалов. Сегодня, когда западные бренды уходят с рынков СНГ, российские компании получают окно возможностей»,— считает госпожа Орлова.

По оценке генерального директора «Infoline-Аналитика» Михаила Бурмистрова, мощность предприятия составит не более 0,4% российского рынка в физическом выражении и до 1% в денежном. При этом оно будет работать в сегменте гибких абразивов, где наиболее высокая импортозависимость — до 70%. «На Северо-Западе формируется локальный центр компетенций, на который уже приходится более 30% выпуска абразивного инструмента. Фокус на средний ценовой сегмент и территориальная близость к крупнейшим потребителям сформирует логистические преимущества по сравнению с импортом из Китая»,— рассказал он. С учетом географии есть перспективы экспорта в Беларусь, так как она входит в ЕАЭС и активно реализует программу модернизации предприятий машиностроения, резюмирует господин Бурмистров.

Александра Тен, Артемий Чулков