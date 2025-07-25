Генпрокуратура РФ оспорила в кассации решение суда по акциям ПНТ

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти зарегистрировал кассационную жалобу Генпрокуратуры РФ на решения, касающиеся прав собственности на акции АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ). Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает информагентство «Прайм».

В апреле 2025 года петербургским арбитражем был признан ничтожным ряд сделок с акциями ПНТ. Согласно решению суда, в собственность РФ переходит 5546 голосующих акций, у российского акционера остается 4538 голосующих акций АО, право же собственности иностранного акционера полностью прекращается. Доля государства таким образом составила 55%.

Решение было оспорено компанией АО «Петербургский нефтяной терминал», его иностранный акционер — «Туджунга Энтерпрайзис Лимитед», один из конечных бенефициаров Михаил Скигин, а также глава совета директоров ПНТ Елена Васильева. Как результат, в июле Тринадцатый арбитражный апелляционный суд изменил решение первой инстанции, его оставили в силе в части признания ничтожной только одной из сделок. Таким образом, в государственную госсобственность переходит 1731 акция ПНТ (ранее акции принадлежали «Туджунга Энтерпрайзис Лимитед»).

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-СПб» «В ПНТ остались довольны изъятием».

Дарья Астанина