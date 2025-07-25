Интерьерный театр в Петербурге подал иск о собственном банкротстве

Интерьерный театр подал иск о собственном банкротстве, пишет «Деловой Петербург». Учреждение не смогло найти инвестора для погашения долга перед городом за аренду помещений на Невском проспекте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Читка пьесы на сцене Интерьерного театра. Архивный снимок

Фото: Павел Каравашкин, Коммерсантъ Читка пьесы на сцене Интерьерного театра. Архивный снимок

Фото: Павел Каравашкин, Коммерсантъ

Текущий размер задолженности составляет 6,4 млн руб. В качестве основного кредитора указан комитет имущественных отношений (КИО). При этом в рамках процедуры могут появиться другие требования.

Потенциальные кредиторы: поставщики коммунальных и эксплуатационных услуг (ГУП «Водоканал Санкт-Петербург», управляющие компании). В картотеке Федеральной службы судебных приставов (ФССП) приводятся 12 исполнительных производств на сумму в 4,2 млн руб.

Интерьерный театр арендовал помещения на Невском проспекте с 1996 года. Их общая площадь — 582 кв. м.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что число корпоративных банкротств за год снизилось в Петербурге почти на 25%.

Дарья Астанина