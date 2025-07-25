Интерьерный театр в Петербурге подал иск о собственном банкротстве
Интерьерный театр подал иск о собственном банкротстве, пишет «Деловой Петербург». Учреждение не смогло найти инвестора для погашения долга перед городом за аренду помещений на Невском проспекте.
Читка пьесы на сцене Интерьерного театра. Архивный снимок
Фото: Павел Каравашкин, Коммерсантъ
Текущий размер задолженности составляет 6,4 млн руб. В качестве основного кредитора указан комитет имущественных отношений (КИО). При этом в рамках процедуры могут появиться другие требования.
Потенциальные кредиторы: поставщики коммунальных и эксплуатационных услуг (ГУП «Водоканал Санкт-Петербург», управляющие компании). В картотеке Федеральной службы судебных приставов (ФССП) приводятся 12 исполнительных производств на сумму в 4,2 млн руб.
Интерьерный театр арендовал помещения на Невском проспекте с 1996 года. Их общая площадь — 582 кв. м.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что число корпоративных банкротств за год снизилось в Петербурге почти на 25%.