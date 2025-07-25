СКА официально объявил о расторжении контракта с нападающим Павлом Акользиным

Хоккейный клуб СКА по соглашению сторон расторг контракт с форвардом Павлом Акользиным, сообщает пресс-служба армейцев 25 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ХК «Металлург» Фото: пресс-служба ХК «Металлург»

«Удачи дальше, Паша, и спасибо за игру!»— говорится в сообщении.

Господин Акользин присоединился к СКА в декабре 2024 года после обмена с магнитогорским «Металлургом». За петербуржцев в 30 матчах 34-летний нападающий набрал 8 (5+3) очков в регулярном чемпионате КХЛ. В плей-офф на счету хоккеиста шесть игр, где он отметился двумя заброшенными шайбами.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что главный тренер СКА Игорь Ларионов, сменивший в июне на тренерском мосте Романа Ротенберга, представил свой тренерский штаб.

Андрей Маркелов