Бывшие замы губернатора Брянской области Кулешова и Егорова получили по 9 лет

В Брянске суд признал виновными по делу о получении взятки экс-заместителей губернатора области Татьяну Кулешову и Елену Егорову. Они приговорены к 9 годам лишения свободы. Также фигуранткам назначили штрафы — 10 млн рублей и 8,1 млн рублей соответственно, передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Кулешова во время заседания суда

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Татьяна Кулешова во время заседания суда

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В материалах следствия говорилось, что чиновницы получили взятку за помощь в заключении договоров на поставку компьютерной техники по нацпроекту «Образование». Стоимость контракта составляла 88 млн руб. Также госпожу Кулешову обвинили в получении взятки за содействие с госконтрактом на поставку устройств для обеззараживания воздуха.

Взяткодателем назвали предпринимателя из Санкт-Петербурга Валентину Автушенко. По делу также проходила знакомая чиновниц Евгения Матвеева, которая за 2 млн руб. согласилась уговорить их на заключение сделок с нужными фирмами. Она же была посредником при передаче денег. Все фигурантки не признали вину.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Дамы приглашают взятки».