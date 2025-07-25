Закон о штрафах за поиск экстремизма в интернете и рекламу VPN прошел Совфед

Совет Федерации одобрил принятый Госдумой закон, вводящий административную и уголовную ответственность за нарушения в сфере информационных технологий. В частности, за поиск в интернете «заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним» предусмотрены штрафы от 3 до 5 тыс. руб..

Наказывать по новому закону будут также за передачу сим-карт и аккаунтов интернет-ресурсов и за отказ владельцев VPN-сервисов от выполнения требований Роскомнадзора. За рекламу VPN вводятся штрафы: для физлиц — от 50 тыс. до 80 тыс. руб., для должностных лиц — от 80 тыс. до 150 тыс. руб., для юрлиц — от 200 тыс. до 500 тыс. руб.

Министр цифрового развития Максут Шадаев объяснял на выступлении в Госдуме, что эти поправки — единственный способ избежать масштабных блокировок западных ресурсов, которые отказываются удалять экстремистский контент.

На стадии законопроекта документ изначально касался вопросов, не связанных с регуляцией интернета. В нем шла речь о деятельности экспедиторов и иностранных должностных лиц. Поправки, касающиеся VPN и интернет-поиска, появились в законе только ко второму чтению в Госдуме. Недовольство в нижней палате парламента высказали представители КПРФ, сравнившие штрафы за поиск экстремистского контента с наказанием за мыслепреступление.