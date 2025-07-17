Экстремистские прочтения

Государственная дума на заседании 17 июля приняла во втором чтении ряд поправок к Административному и Уголовному кодексам, которые ужесточают регулирование российского сегмента интернета. Несмотря на широкий резонанс, который накануне вызвали отдельные положения этого пакета, депутаты рассмотрели его почти без обсуждения. Недовольство высказали только коммунисты, сравнившие штрафы за поиск экстремистского контента с наказанием за мыслепреступление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С критикой наказания за поиск экстремистского контента выступил депутат от КПРФ Алексей Куринный

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ С критикой наказания за поиск экстремистского контента выступил депутат от КПРФ Алексей Куринный

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Поправки были предложены к законопроектам, которые изначально касались регулирования деятельности экспедиторов и иностранных должностных лиц. Ко второму чтению в них появились нормы о криминализации передачи аккаунтов интернет-ресурсов, признании использования средств обхода блокировок отягчающим обстоятельством при совершении преступлений, введении штрафов за отказ владельцев VPN-сервисов от выполнения требований Роскомнадзора и их рекламу, преследовании компаний и граждан за передачу сим-карт третьим лицам и проч.

Наибольший резонанс, напомним, вызвала поправка об административной ответственности за «поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним», в том числе с использованием VPN-сервисов (см. “Ъ” от 17 июля). За это нарушение (ст. 13.53 КоАП РФ) гражданам будет грозить штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб. Под экстремистскими материалами в документе понимаются те, что включены в соответствующий список Минюста, а также отвечающие этому понятию согласно федеральному закону. С критикой новеллы успели выступить глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, главред RT Маргарита Симоньян и другие.

Роль выразителя общественного недовольства во время рассмотрения поправок в Госдуме взял на себя Алексей Куринный (КПРФ), который с ходу заявил, что после их одобрения «фактически воспользоваться VPN будет нельзя». По словам коммуниста, всякий, кто зайдет в Instagram или Facebook (принадлежат Meta, признанной в РФ экстремистской организацией и запрещенной. — “Ъ”), «или тот, кто случайно коснулся более 5,5 тыс. материалов, признанных экстремистскими», будет подвергаться штрафам.

«По статистике, 40% наших граждан пользуются VPN. Предлагается наказывать за мыслепреступление. Мы реализуем самые, казалось бы, нелепые варианты антиутопий»,— возмутился господин Куринный.

Выступавший от комитета по законодательству Александр Тетердинко («Единая Россия», ЕР) в ответ заявил, что поправки не запрещают VPN-сервисы, а «направлены на то, чтобы VPN не использовался для поиска и получения доступа к экстремистским материалам». Он также отметил, что Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией и запрещенной. — “Ъ”) в перечень экстремистских материалов Минюста не включен — таковыми могут быть лишь отдельные посты. Однако скептический настрой коммуниста ему развеять не удалось. «К сожалению, мы с вами не правоприменители, и как будет условный товарищ майор применять закон к тем же Instagram и Facebook (принадлежат Meta, признанной в РФ экстремистской организацией и запрещенной. — “Ъ”) — это большой вопрос»,— парировал господин Куринный.

Коллегу по фракции поддержал Артем Прокофьев. «Если мы вводим ответственность за доступ к экстремистским материалам, мы, по сути, вынуждаем граждан изучать этот список, чтобы случайно не получить к ним доступ и не оказаться нарушителями. Ведь мы хотим, чтобы граждане с ними не знакомились, а де-факто вынуждаем знакомиться хотя бы с наименованиями, а это уже популяризация»,— заявил он.

Александр Тетердинко в ответ заявил, что невозможно случайно наткнуться на материал из списка экстремистских материалов и случайно его прочитать:

«Это можно сделать, только если вы целенаправленно его ищете в тех сегментах интернета, на которых юрисдикция наших органов власти не распространяется».

На этом обсуждение резонансных поправок завершилось. Вице-спикер Владислав Даванков («Новые люди»), который накануне обрушился на инициативу с жесткой критикой, назвав ее в своем Telegram-канале «не защитой общества, а нападением на базовые права граждан», от выступления воздержался. Как пояснили “Ъ” в партии, господин Даванков решил приберечь речь для третьего чтения.

В итоге за поправки к КоАП РФ проголосовали 283 депутата, 22 высказались против и 22 воздержались. Поправки к УК ни вопросов, ни возражений не вызвали вообще. За проголосовали 385 депутатов, 1 — воздержался.

Ксения Веретенникова