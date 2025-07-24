Главные новости за 24 июля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Движение по Цимбалинскому путепроводу (Фарфоровскому мосту) закрыли до конца февраля 2027 года, сообщили в Государственной административно-технической инспекции. За это время ПО «Возрождение» возведет рядом новую переправу. В то же время после завершения строительства старый виадук демонтируют. На время реконструкции трафик с путепровода переведут на объездную дорогу по улице Цимбалина.

На сайте торгового-развлекательного комплекса «Голливуд» уточнили, когда откроется центр. На странице указано, что открытие запланировано на август, обратил внимание «Ъ-СПб». Прежде запуск комплекса в работу был намечен на III квартал 2025 года. На сайте торгового центра указано, что он вместит свыше 200 магазинов. Посетителям будут доступны развлечения, шопинг, кафе и спорт.

Суд в Санкт-Петербурге оставил под стражей депутата городского Законодательного собрания Олега Милюту и экс-главу Колпино Дмитрия Кохно. Вместе с бывшей руководительницей администрации Колпинского района Юлией Логвиненко и бизнесменом Олегом Лапотко все они проходят по громкому делу о взятке, размер которой превышает 14 млн рублей. Подробнее — в материале «Ъ-СПб».

АО «Особая экономическая зона "Санкт-Петербург"» (ОЭЗ СПб) объявило конкурс по выбору проектировщика для будущего инновационного центра, который разместится на площадке «Парнас». Потенциальному победителю конкурса предстоит разработать проектную документацию, выполнить инженерные изыскания, сопроводить получение положительного заключения государственной экспертизы. Общая площадь центра высотой 1-3 этажа составит не менее 18 тыс. кв. м. Начальная стоимость контракта — 75 млн рублей.

Полиция зафиксировала 2130 нарушений в работе курьеров в ходе рейда, который длился две недели. У сотрудников служб доставки изъяли 1234 средства индивидуальной мобильности. Различные нарушения административных статей миграционного законодательства обнаружили почти у 900 курьеров. В специальный центр для последующего выдворения забрали 228 мигрантов. Более серьезные нарушения нашли в 42 случаях. По выявленным фактам возбуждены уголовные дела.

Визит десяти популярных блогеров из Китая поможет привлечь внимание иностранных туристов к отдыху в Санкт-Петербурге. Так считает депутат Законодательного собрания Дмитрий Панов, который направил соответствующее предложение вице-губернатору города Борису Пиотровскому. На идею пригласить блогеров из Поднебесной депутата вдохновил опыт инфлюенсера Ян Жуньсинь на ярмарке «Сделано в России» в мае текущего года.

Холдинг ООО «Легенда» разместит двухлетние выпуски облигаций серии 002Р-04 объемом 2 млрд рублей и серии 002Р-05 объемом 1,5 млрд рублей. Компания установила ставки 1-24-го бондов 002Р-04 на уровне 20,25% годовых. Предусмотрены ежемесячные фиксированные купоны. Агентом и организатором выступает Совкомбанк. Техразмещение состоится 28 июля.

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования своему коллеге из Амурской области Василию Орлову. Обращение связано с крушением самолета Aн-24, выполнявшего рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында. «От имени правительства Санкт-Петербурга и петербуржцев выражаю вам и жителям Амурской области глубокие соболезнования»,— говорится в официальном сообщении от имени господина Беглова на сайте Смольного.

Коммерческий директор «ГК Алькор» Людмила Рева стала генеральным директором агентства недвижимости «Главстрой». Она сменила на этом посту Юлию Ружицкую, которая завершила сотрудничество с компанией. В «Главстрое» подчеркнули, что назначение госпожи Ревы призвано усилить направление коммерческой и жилой недвижимости в ЖК «Северная долина», «Юнтолово» и «Кронфорт», а также будущих проектах компании.

Петербургская компания ООО «Кравт» запустила линию по производству уникальных для России аккумуляторов собственной разработки. Ранее оборудование этой серии импортировалось из-за рубежа. Новое производство запущено на территории бизнес-инкубатора «Технопарк Санкт-Петербурга». Подобные литиевые источники питания сегодня применяются в портативных медицинских приборах, беспилотных системах, морской технике и других автономных устройствах.

Футбольный клуб «Зенит» внес бразильского хавбека Вендела в заявку на сезон 2025/26 Российской премьер-лиги, сообщает официальный сайт РПЛ. На текущий момент полузащитник вместе с командой готовится к матчу 2-го тура чемпионата России против «Рубина». Встреча пройдет в Казани 27 июля.

Ежегодная символическая церемония «проводов белых ночей» состоялась вечером 24 июля в Государственном Эрмитаже. Мероприятие посетил корреспондент «Ъ-СПб». Основным элементом церемонии во дворе Зимнего дворца стало торжественное зажжение фонаря. Поднимали и зажигали его генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и отличившиеся сотрудники музея. Традиции проводов белых ночей и зажжении фонаря уже более 20 лет.