Беглов выразил соболезнования губернатору Приамурья в связи с крушением Ан-24

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования своему коллеге из Амурской области Василию Орлову. Обращение связано с крушением самолета Aн-24. Судно выполняло рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Богородский, Коммерсантъ Фото: Михаил Богородский, Коммерсантъ

«От имени правительства Санкт-Петербурга и петербуржцев выражаю вам и жителям Амурской области глубокие соболезнования»,— говорится в официальном сообщении от имени господина Беглова на сайте Смольного.

Петербургский губернатор отметил, что жители Северной столицы разделяют боль и утрату населения Амурской области в столь тяжелый период. «Душевных им сил и стойкости, чтобы пережить тяжесть потери»,— подчеркнул он.

Ранее «Ъ» сообщил, что все 43 человека, включая пятерых детей, находившихся на борту потерпевшего крушение пассажирского самолета в Амурской области погибли.

Что известно о крушении Ан-24 в Амурской области — в подборке «Ъ».

Жанна Усаченко