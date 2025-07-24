Беглов выразил соболезнования губернатору Приамурья в связи с крушением Ан-24
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования своему коллеге из Амурской области Василию Орлову. Обращение связано с крушением самолета Aн-24. Судно выполняло рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында.
Фото: Михаил Богородский, Коммерсантъ
«От имени правительства Санкт-Петербурга и петербуржцев выражаю вам и жителям Амурской области глубокие соболезнования»,— говорится в официальном сообщении от имени господина Беглова на сайте Смольного.
Петербургский губернатор отметил, что жители Северной столицы разделяют боль и утрату населения Амурской области в столь тяжелый период. «Душевных им сил и стойкости, чтобы пережить тяжесть потери»,— подчеркнул он.
Ранее «Ъ» сообщил, что все 43 человека, включая пятерых детей, находившихся на борту потерпевшего крушение пассажирского самолета в Амурской области погибли.
Что известно о крушении Ан-24 в Амурской области — в подборке «Ъ».