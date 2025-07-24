Петербургский «Зенит» внес полузащитника Вендела в заявку на сезон 2025/26

Футбольный клуб «Зенит» внес бразильского хавбека Вендела в заявку на сезон 2025/26 Российской Премьер-Лиги, сообщает официальный сайт РПЛ. На текущий момент полузащитник вместе с командой готовится к матчу 2-го тура чемпионата России против «Рубина». Встреча пройдет в Казани 27 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-СПб» сообщал о трансферной саге с Венделом. Футболист этим летом должен был перейти в бразильский «Ботафого», однако сделка сорвалась. В итоге «Зенит» попросил хавбека вернуться обратно, однако игрок сумел это сделать только с третьей попытки. От продажи в саудовский «Аль-Иттихад» за 30 млн евро полузащитник отказался.

Андрей Маркелов