Холдинг «Легенда» разместит двухлетние выпуски облигаций на сумму 3,5 млрд рублей

ООО «Легенда» разместит двухлетние выпуски облигаций серии 002Р-04 объемом 2 млрд рублей и серии 002Р-05 объемом 1,5 млрд рублей, сообщает «Интерфакс». Компания установила ставки 1-24-го бондов 002Р-04 на уровне 20,25% годовых. Предусмотрены ежемесячные фиксированные купоны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По 002Р-05 будут выплачивать ежемесячные переменные купоны. Они будут рассчитываться по следующей схеме: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Центробанка, плюс спред 400 б.п. Строительная компания «Легенда» уже провела сбор заявок на бонды 23 июля. Совкомбанк выступает агентом и организатором по размещению. Техразмещение состоится 28 июля.

Ранее «Ъ» сообщал, что «БКС Холдинг» может стать первым российским эмитентом, основным бизнесом которого являются брокерские услуги, вышедшим на IPO. Компания планирует провести первичное размещение акций в 2026 году.

Андрей Маркелов