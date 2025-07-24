Свыше 2000 нарушений выявлено в работе петербургских курьеров за две недели

Полиция зафиксировала 2130 нарушений в работе курьеров в ходе рейда, который длился две недели. У сотрудников служб доставки изъяли 1234 средства индивидуальной мобильности, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Различные нарушения административных статей миграционного законодательства обнаружили почти у 900 курьеров. В специальный центр для последующего выдворения забрали 228 мигрантов. Более серьезные нарушения нашли в 42 случаях. По выявленным фактам возбуждены уголовные дела.

Транспортные средства направлены на спецстоянку для прохождения технической экспертизы. В полиции подчеркнули, что ответственность за нарушения также понесут работодатели этих курьеров. В отношении двух компаний составили 37 административных протоколов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургские велосипедисты и самокатчики заплатили 250 тысяч рублей штрафов за нарушения ПДД.

Татьяна Титаева