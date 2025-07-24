Экс-чиновникам отказали в комфорте

Суд в Санкт-Петербурге оставил под стражей депутата городского Законодательного собрания Олега Милюту и экс-главу Колпино Дмитрия Кохно. Вместе с бывшей руководительницей администрации Колпинского района Юлией Логвиненко и бизнесменом Олегом Лапотко все они проходят по громкому делу о взятке, размер которой превышает 14 млн рублей. О возбуждении дела стало известно в конце июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обвиняемый Олег Милюта в зале суда

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга Обвиняемый Олег Милюта в зале суда

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Накануне Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы на арест Дмитрия Кохно и Олега Милюты. Представляющий интересы последнего адвокат Виктор Ермолаев просил для своего подзащитного более мягкой меры пресечения, указав на чрезмерность нынешней. Защита Дмитрия Кохно также настаивала на домашнем аресте. Адвокат отметила, что 8 июля ее доверитель был уволен с поста главы Колпино. Олегу Милюте суд, учитывая фактическую дату задержания, уменьшил срок стражи на два дня — то есть по 23 августа, вместо 25-го.

В остальном суд оставил решение Колпинского райсуда без изменения, как и по второму фигуранту. Заседания проходили в разное время, дела слушались разными судьями.

Парламентарий от «Единой России» Олег Милюта был задержан в конце июня прямо на выходе из городского парламента.

Перед этим сотрудники ФСБ пришли к главе Колпинского района и местных «единороссов» Юлии Логвиненко (она, в отличие от предполагаемых сообщников, находится под домашним арестом), а следом к руководителю МО Колпино Дмитрию Кохно. Всем троим вменяют получение взятки должностным лицом в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Вместе с ними оперативники задержали местного бизнесмена Олега Лапотко, который проходит как посредник (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

В кабинете госпожи Логвиненко, по оперативным данным, были изъяты деньги, который предназначались ей в качестве взятки. Еще часть наличных нашли в квартире господина Кохно. В Следственном комитете России (СКР) сообщали тогда, что чиновник попытался избавиться от купюр, выбросив их в окно.

Фигуранты, по версии следствия, в ноябре 2024 года через посредника потребовали от гендиректора компании передавать им взятки на систематической основе в рамках госконтрактов по благоустройству.

«Денежные средства в размере 15% от сумм, поступающих на счета компании, должны были передаваться фигурантам за общее покровительство коммерческой деятельности и дальнейшее содействие в заключении государственных контрактов на выполнение работ. По данной схеме в период с декабря 2024 года по июнь текущего года Логвиненко и Кохно через посредника получили не менее 9,2 млн рублей от предпринимателя», — полагают в СКР.

В материалах дела Олега Милюты говорится, что всего обвиняемые получили 14,2 млн рублей «за общее покровительство коммерческой деятельности АО "Автодор" при выполнении работ и оказанию услуг по общему содержанию территории Колпинского района», а также за содействие в заключении последующих контрактов на содержание территории с подведомственными администрации района учреждениями.

На опубликованном СКР видео задержания Юлии Логвиненко та заявила, что раскаивается в содеянном. Дмитрий Кохно свою вину также признал. Экс-чиновник, как подчеркнула его защитник, сотрудничает со следствием. Адвокат Олега Милюты в разговоре с «Ъ-СПб» отказался давать какие-либо комментарии по этому поводу.

Андрей Кучеров