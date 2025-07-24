Депутат Панов предложил пригласить блогеров из Китая для популяризации Петербурга

Визит десяти популярных блогеров из Китая поможет привлечь внимание иностранных туристов к отдыху в Санкт-Петербурге. Так считает депутат Законодательного собрания Дмитрий Панов, в связи с счем направил предложение вице-губернатору города Борису Пиотровскому.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Как пишет «Парламентская газета», господин Панов напомнил чиновнику об укреплении связей между Россией и Китаем, которая приобретает все новые и более масштабные формы. На идею пригласить блогеров из Поднебесной депутата вдохновил опыт инфлюенсера Ян Жуньсинь (ведет блог под ником Даньдань) на ярмарке «Сделано в России» в мае текущего года. Девушка снимала, как пробует российские продукты. Это побудило подписчиков приобрести товары, продажи которых за шесть часов дошли до миллиарда рублей.

Господин Панов предлагает через китайских блогеров продвигать туристический, культурный и экономический потенциал Петербурга. Согласно идее парламентария, туристов с большим количеством подписчиком будут сопровождать сотрудники комитетов по туризму и по культуре. У каждого будут свой маршрут и программа с персональным гидом. Стоит отметить, что ранее генконсул КНР в Петербурге Ло Чжанхуэй заявил, что переговоры по этой инициативе уже проведены, заинтересованные блогеры дали положительные отклики.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Петербург и Москва этим летом примут 80% от общего числа интуристов в РФ.

Татьяна Титаева