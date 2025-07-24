В Эрмитаже торжественно «проводили» белые ночи и зажгли символический фонарь

Ежегодная символическая церемония «проводов белых ночей» состоялась вечером 24 июля в Государственном Эрмитаже. Мероприятие посетил корреспондент «Ъ-СПб».

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Основным элементом церемонии во дворе Зимнего дворца стало торжественное зажжение фонаря. Поднимали и зажигали его генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и отличившиеся сотрудники музея.

Это традиции уже более 20 лет. В разные годы мероприятие проводилось в нескольких городских локациях, в том числе на ледоколе «Красин», на петербургской дамбе, в реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня» и возле здания Биржи на Стрелке Васильевского острова.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского наградили медалью Росгвардии «Генерал армии Яковлев».

Андрей Цедрик