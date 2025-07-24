Экс-главе Тамбовской области могут вменять получение 80 млн рублей

Бывший губернатор Тамбовской области Максим Егоров задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). По данным «Ъ», ему вменяется получение незаконных вознаграждений на общую сумму 80 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран О задержании Максима Егорова стало известно 24 июля

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ О задержании Максима Егорова стало известно 24 июля

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господина Егорова задержали сотрудники ФСБ и СКР. Позже его доставят в Москву, где изберут меру пресечения в Басманном районом суде.

Как рассказывают источники «Ъ» в правоохранительных органах, в основу уголовного дела против господина Егорова легли показания бывшего генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова, которого в начале года задержали по обвинению в хранении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Следствие считает, что за общее покровительство и попустительство по службе топ-менеджер компании оплачивал приобретение автомобиля и стройку жилья, записанных на родственников и доверенных лиц губернатора. Также, по версии силовиков, он якобы финансировал отдых семьи Максима Егорова в Крыму и содержание загородного дома. Общий объем вменяемого экс-чиновнику вознаграждения оценивается следствием на сумму в 80 млн руб.

Ранее информацию о задержании господина Егорова прокомментировали в правительстве Тамбовской области. Там заявили, что у них не проводились обыски по делу бывшего главы региона.

Максим Егоров возглавлял Тамбовскую область в 2021–2024 годах. Свою отставку он объяснил переходом «на новую работу на федеральный уровень». Однако о его назначении на какой-либо федеральный пост не сообщалось.

Подробнее об этом деле — в публикации «Ъ».