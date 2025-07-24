В правительстве Тамбовской области прокомментировали задержание Максима Егорова

Представители правительства Тамбовской области заявили «Ъ», что у них не проходили обыски в связи с возможным уголовным делом экс-губернатора Максима Егорова. О предполагаемом задержании бывшего главы региона чиновники узнали из новостей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Егоров

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Максим Егоров

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О задержании господина Егорова со ссылкой на правоохранителей сегодня утром сообщил ТАСС. Уточняется, что бывшего главу Тамбовской области подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Его планируют этапировать из Тамбова в Москву, по адресам задержанного в этих городах проходят обыски.

Как врио губернатора Максим Егоров возглавил Тамбовскую область в октябре 2021 года. Был избран губернатором в сентябре 2022 года.

4 ноября 2024 года господин Егоров заявил об уходе с поста главы области. В тот же день президент Владимир Путин назначил врио губернатора Евгения Первышова. В этом году он будет участвовать в досрочных выборах главы региона.

Подробнее о смене власти в регионе — в публикации «Ъ-Черноземье».