ТАСС: задержан экс-губернатор Тамбовской области Максим Егоров

Бывший губернатор Тамбовской области Максим Егоров задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уточняется, что господина Егорова планируют этапировать из Тамбова в Москву. С ним проводят следственные действия. По его адресам в Москве и Тамбове идут обыски.

Максим Егоров родился в 1977 году в Горьком (сейчас — Нижний Новгород). В 1999 году окончил Волжскую государственную академию водного транспорта (сейчас — Волжский государственный университет водного транспорта). Карьеру начинал в отделе экономики, промышленности и планирования администрации Ленинского района Нижнего Новгорода, где проработал до 2000 года. В 2000–2005 годах трудился на различных должностях в «Нижновэнерго», затем до 2015 года — в Федеральной службе по тарифам. В 2016 году стал советником губернатора Тюменской области и представительства правительства региона в федеральных органах власти. С июня по декабрь 2018 года был советником федерального министра ЖКХ. С 29 декабря 2018 года — замглавы Минстроя РФ. Через год стал главным государственным жилищным инспектором РФ. Как врио губернатора возглавил Тамбовскую область в октябре 2021 года. Был избран губернатором в сентябре 2022 года, набрав 84,95% голосов. Женат, воспитывает трех сыновей.

4 ноября 2024 года господин Егоров заявил об уходе с поста главы Тамбовской области. В тот же день президент Владимир Путин назначил врио губернатора бывшего мэра Краснодара и участника СВО Евгения Первышова. В этом году он будет участвовать в выборах главы региона.

Подробнее о смене власти в Тамбовской области — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова