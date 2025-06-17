Евгений Первышов заявился на участие в выборах губернатора Тамбовской области

Документы для регистрации в качестве кандидата на выборах губернатора Тамбовской области подал действующий глава региона Евгений Первышов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из Telegram-канала Евгения Первышова Фото: из Telegram-канала Евгения Первышова

В конце мая «Ъ-Черноземье» сообщал, что местный обком КПРФ может выдвинуть на губернаторские выборы своего первого секретаря и депутата облдумы Андрея Жидкова. В обкоме рассказали, что депутаты примут окончательное решение на конференции 17 июня.

Евгений Первышов — участник СВО, бывший мэр Краснодара и экс-депутат Госдумы. Он возглавляет Тамбовскую область с ноября 2024 года. Сменил на посту губернатора Максима Егорова, который 4 ноября неожиданно заявил о своей отставке из-за «новых задач, поставленных перед ним федеральными властями». После назначения господина Первышова местные политики выразили надежду, что смогут найти общий язык с врио благодаря его опыту работы в разных ветвях власти.

Подробнее о смене главы Тамбовской области — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова