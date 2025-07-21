Главные новости за 21 июля. Кубань, Крым, Адыгея

Оперштаб Краснодарского края опроверг информацию о закрытии побережья Сочи из-за загрязнения морской воды. В соцсетях распространяют документ, якобы утвержденный Минприроды России.

В многоэтажном доме Новороссийска произошел взрыв газа. На месте погиб пенсионер, эвакуировали 25 человек.

Онлайн-ретейлер «Самокат» сменил руководство: генеральным директором компании назначен Сергей Попов, ранее возглавлявший краснодарскую сеть супермаркетов «Табрис».

В Краснодарском крае продолжается уборочная кампания: на сегодняшний день аграрии региона собрали около 8,5 млн т зерна с площади 1,8 млн га.

В Краснодаре на улице Московской, 115 построят медицинский центр площадью 3,9 тыс. кв. м. Документ о согласовании архитектурного облика опубликован на сайте администрации краевой столицы.

Следственный комитет России по Краснодарскому краю начал проверку после гибели посетителя в парке Skypark Sochi, который упал с высотной конструкции.

Вчера, 20 июля, водолазы подняли 115 мешков с нефтепродуктами со дна моря у берегов Анапы. Специалисты продолжают уборку на территории поселка Джемете.

С 5 августа 2025 года компания «Уральские авиалинии» запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Геленджик. Продажа билетов уже открыта.

Заместитель председателя комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко (фракция «Единая Россия») предложила туроператорам рассмотреть возможность запуска чартерных рейсов в Геленджик.

Около 220 кубанских преподавателей получат 100 тыс. руб. за учеников, которые получили максимальное количество баллов на ЕГЭ. Среди лауреатов премии большинство преподавателей по литературе и русскому языку, химии, физике и информатике.