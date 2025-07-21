СКР проверяет обстоятельства гибели посетителя парка Skypark Sochi

Следственный комитет России по Краснодарскому краю начал проверку после гибели посетителя в парке Skypark Sochi, который упал с высотной конструкции. Об этом пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел в Адлерском районе. По предварительным данным, около 14:00 мск один из гостей упал с высотной конструкции парка. На место направили сотрудников полиции и Следственного комитета. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Администрация Skypark Sochi подтвердила случившееся и сообщила, что посетитель перелез через ограждение моста. Руководство назвало произошедшее трагедией и выразило соболезнования близким погибшего.

Сейчас парк закрыт по техническим причинам. Администрация объекта сотрудничает с МЧС и другими компетентными органами. Официальные причины случившегося устанавливаются.

Алина Зорина