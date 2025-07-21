Депутат ГД предложила организовать чартерные рейсы в Геленджик

Заместитель председателя комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко (фракция «Единая Россия») предложила туроператорам рассмотреть возможность запуска чартерных рейсов в Геленджик. По ее мнению, такая мера способна существенно снизить стоимость авиабилетов на южное направление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Выступая на пресс-конференции в Москве, депутат прокомментировала жалобы на высокие цены билетов после возобновления полетов: «Как только запустили рейсы в Геленджик, начали поступать жалобы — билеты от 50 тыс. руб. Это цена, сопоставимая с бизнес-классом». По ее словам, организация чартерных программ со стороны туроператоров может сделать полеты более доступными за счет раннего бронирования и выкупа мест блоками, что традиционно снижает стоимость поездки для туристов.

18 июля состоялся первый с 2022 года регулярный рейс из Москвы в Геленджик. Воздушное пространство над аэропортом оставалось закрытым с февраля 2022 года в рамках ограничений, введенных по соображениям безопасности. Несмотря на это, сам аэропорт в течение всего периода продолжал поддерживать инфраструктуру в рабочем состоянии.

Вячеслав Рыжков