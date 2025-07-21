Уральские авиалинии запустят прямые рейсы в Геленджик
С 5 августа 2025 года компания «Уральские авиалинии» запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Геленджик. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Полеты будут осуществляться трижды в неделю. Продажа билетов уже открыта.
«Как и на рейсах из Москвы, сразу доступна вся линейка тарифов (включая новый "Эконом-Буст" с увеличенной нормой багажа на обратную дорогу) и дополнительные услуги»,— говорится в сообщении авиакомпании.