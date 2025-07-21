Оперштаб: информация о закрытии пляжей в Сочи является ложной

Оперштаб Краснодарского края опроверг информацию о закрытии побережья Сочи из-за загрязнения морской воды. В соцсетях распространяют документ, якобы утвержденный Минприроды России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

О том, что документ является подделкой, свидетельствуют несколько фактов. Приказ от 18 июля 2025 года №247-П «О временном ограничении рекреационной деятельности на северо-восточном побережье Черного моря» не существует и не был опубликован в открытых базах нормативных правовых актов России. Кроме того, контроль за исполнением документа якобы возложили на заместителя министра природных ресурсов и экологии А. А. Бондарева. Однако такой заместитель министра отсутствует в структуре ведомства.

В оперштабе отметили, что Роспотребнадзор регулярно проводит исследования прибрежной территории Краснодарского края от Геленджика до границы с Абхазией, а также от поселка Тамань Темрюкского района до Ростовской области. Согласно результатам, пляжи и вода соответствуют санитарным требованиям. Отдых и купание там разрешены.

Алина Зорина