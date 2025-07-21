Со дна моря в Анапе подняли 115 мешков с мазутом

Вчера, 20 июля, водолазы подняли 115 мешков с нефтепродуктами со дна моря у берегов Анапы. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Специалисты продолжают уборку на территории поселка Джемете. Мешки с мазутом подняли с морского дна в районе устья реки Можепсин. На месте работают специалисты МЧС России, «Кубань-СПАС» и Морспасслужбы.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Темрюкском районе Краснодарского края волонтеры обнаружили локальные выбросы нефтепродуктов на берег. Протяженность загрязненного участка составляет несколько километров от поселка Волна до Веселовки.

Алина Зорина