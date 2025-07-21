Кубанские аграрии собрали около 8,5 млн тонн зерна

В Краснодарском крае продолжается уборочная кампания: на сегодняшний день аграрии региона собрали около 8,5 млн т зерна с площади 1,8 млн га. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

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Средняя урожайность составляет свыше 46 центнеров с гектара, что уступает прошлогодним значениям. Снижение показателя связывают с продолжительной засухой, зафиксированной в северных районах края, где действует режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.

Меры введены для того, чтобы аграрные предприятия, оформившие агрострахование, могли компенсировать часть понесенных убытков. В краевом Минсельхозе рассчитывают, что хозяйства, пострадавшие от засухи, смогут частично нивелировать потери за счет более высоких показателей в благополучных по погоде зонах. Завершить уборку зерновых на Кубани планируется до конца нынешней недели.

Вячеслав Рыжков