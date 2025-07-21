В Краснодаре построят трехэтажный медцентр площадью на Московской улице

В Краснодаре на улице Московской, 115 построят медицинский центр площадью 3,9 тыс. кв. м. Документ о согласовании архитектурного облика опубликован на сайте администрации краевой столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Планируется строительство нового центра клиники «Солнечная». Высота здания составит три и четыре этажа.

Отмечается, что архитектурно-градостроительный облик здания соответствует требованиям градостроительного регламента Единого документа. Дата сдачи объекта не уточняется.

Алина Зорина