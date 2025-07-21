Около 220 педагогов на Кубани получат по 100 тысяч за подготовку стобалльников

Около 220 кубанских преподавателей получат 100 тыс. руб. за учеников, которые получили максимальное количество баллов на ЕГЭ. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Мера поддержки доступна на Кубани с 2022 года. В 2025 году власти поощрят около 220 педагогов, воспитанники которых получили максимальный балл по итогам ЕГЭ. Среди лауреатов премии большинство преподавателей по литературе и русскому языку, химии, физике и информатике из школ Краснодара, Сочи, Новороссийска и Анапы.

В 2025 году кубанские педагоги подготовили 256 стобалльников, из них шестеро получили максимальный результат сразу по двум сдаваемым предметам.

Софья Дарманьян