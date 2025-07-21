«Самокат» возглавил экс-глава кубанского «Табриса»

Онлайн-ретейлер «Самокат» сменил руководство: генеральным директором компании назначен Сергей Попов, ранее возглавлявший краснодарскую сеть супермаркетов «Табрис». Как сообщили «Ъ» в компании, господину Попову предстоит развитие новой операционной модели сервиса экспресс-доставки.

Сергей Попов имеет опыт работы в крупных федеральных сетях: он занимал управленческие позиции в «Мираторге», «Пятерочке» и «Магните», а в 2021 году возглавил «Табрис». В «Самокат» он перешел в 2024 году на пост коммерческого директора по товарам повседневного спроса, а с мая 2025 года исполнял обязанности гендиректора, сменив на этой должности Александра Лазарева.

«Самокат» работает с 2017 года, развивая модель доставки товаров из собственных дарксторов. Основан компания бывшими топ-менеджерами «Магнита» и «Почты России» Вячеславом Бочаровым и Родионом Шишковым. По данным Infoline, в 2024 году выручка ретейлера составила 218,7 млрд руб., показав рост на 50,5%.

Сеть «Табрис», зарегистрированная в Краснодаре в 2001 году, управляется ООО «Табрис». По данным СПАРК, основным видом деятельности компании является аренда и управление нежилой недвижимостью. По итогам 2024 года ее выручка от продаж составила 459,7 млн руб., чистая прибыль — 134,5 млн руб. Директором компании числится Александр Чуб.