Главные новости за 21 июля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

На Удельном рынке планируется демонтировать часть торговых корпусов, их уже начали освобождать в минувшие выходные, сообщил корреспондент «Ъ-СПб». При этом ряд павильонов справа от входа собираются оставить. С чем связан готовящийся демонтаж торговых точек, официально не уточняется. Один из работников рынка заявил, что на месте корпусов хотят разместить парковку.

Аэропорт Пулково принял 22 рейса, перенаправленных из Москвы в Петербург в связи с очередной атакой беспилотников на столицу. Перед вылетом пассажиров просят уточнять информацию — актуальные данные отображаются на табло. На фоне введенных ограничений пассажиров рейса Анталья — Москва отправили в столицу из Петербурга двумя автобусами.

Власти Заневского городского поселения заявили о планах полностью запретить использование электросамокатов в Кудрово. Администрация в течение недели направит уведомление о прекращении договоров операторам кикшеринга. Потенциальный запрет те связывают в основном с хаотичной парковкой. Подробнее — в материале «Ъ-СПб».

На Магнитогорской улице, 51, лит. И выставили на продажу участок за 420 млн рублей. В объявлении указано, что на территории есть действующий автосервис и мойка автомобилей. В качестве назначения заявлено деловое управление, магазины и обслуживание автотранспорта. Также говорится, что объект продается срочно по сниженной цене. При этом данные о собственнике и причинах продажи не указываются.

Два судна столкнулись у Елагина моста в Санкт-Петербурге. В происшествии на воде разбирается Северо-Западная транспортная прокуратура. По предварительным данным, теплоход «Корюшка» при маневре задел кормой маломерное судно. В результате инцидента никто не пострадал, не зафиксировали и разлива нефтепродуктов.

Сотрудники Госавтоинспекции дважды наведались к стритрейсерам, решившим устроить ночные заезды на Крестовском острове. Как сообщили в региональном ГУ МВД, было проверено несколько десятков авто, водители которых получили административные протоколы за нарушение ПДД. Десять человек направили на медосвидетельствование в связи с наличием признаков опьянения.

Правительство Ленобласти в период с 2025 по 2027 год направит более 261 млн рублей для создания модульных гостиниц вдоль автомобильных туристических маршрутов, проходящим по участкам федеральных дорог, в том числе скоростной трассы М-11 «Нева». В свою очередь государство выделит из федерального бюджета на эти цели 15 млрд рублей.

В Санкт-Петербурге задержали агента спецслужбы Украины, подозреваемого в сборе и передаче сведений о местоположении российских военных объектов. Их собирались использовать для атаки 80 беспилотниками, сообщили в УФСБ по Петербургу и Ленобласти. Задержанный стал фигурантом дела по статье о содействии террористической деятельности в интересах украинских силовиков.

Объединенная судостроительная корпорация приобрела Кингисеппский машиностроительный завод. Предприятие задействуют для выпуска малооборотного двигателя большой мощности с целью обеспечения строительства крупнотоннажных транспортных судов для торгового флота. Для сборки двигателя привлекут российского технологического партнера, который обладает широкой экспертизой в области передового инжиниринга, сообщили в ОСК.

ПАО «КАМАЗ» поставит ГК «Нацпроектстрой» более 400 единиц спецтехники на сумму более 3,7 млрд руб. для работы на объектах строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург. Предполагается, что до конца текущего года мощности холдинга будут усилены 149 отечественными самосвалами, более чем 50 бетоносмесителями, а также топливозаправщиками, седельными тягачами, поливомоечными машинами и вахтовыми автобусами.

По состоянию на начало июля текущего года в бюджет Санкт-Петербурга поступило 629 млрд рублей, 97% из которых составили собственные доходы. Годовой план исполнен на 47,3% — на уровне предыдущих лет, сообщил спикер городского Заксобрания Александр Бельский. Расходы городской казны к середине лета, в свою очередь, составили 633 млрд рублей.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) разрешил приступить к ремонту и реставрации части ограды Пискаревского кладбища. Работы будут вестись на участках ограды у входной группы и на ограде Аллеи Памяти с юго-восточной стороны мемориала. Заказчиком является СПб ГКУ «Пискаревское мемориальное кладбище».