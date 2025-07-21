Пассажиров рейса Анталья – Москва отправили в столицу из Петербурга двумя автобусами

Пассажиров рейса Анталья – Москва, вынужденных дважды приземлиться ночью в Петербурге, отправили до столицы двумя автобусами, сообщает 78.ru. Изначально борт должен был сесть в Москве в 0:45, однако пассажиры всю ночь провели в Пулково. В первый раз самолет оказался в городе на Неве в 2:18.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

«Мы прилетаем в Петербург, сидим 2 часа, нас дозаправляют, мы летим обратно в Москву, в 5:33 я просыпаюсь еще раз. Мы 30 минут шатаемся над Москвой, опять летим в сторону Петербурга. По дороге нам говорят, что из-за плохой погоды нас не приняли и везут обратно»,— рассказал один из пассажиров рейса.

В итоге лайнер вновь приземлился в городе на Неве в семь утра. Пассажирам сказали, что рейс окончательно отменен. Им вернули багаж и деньги за билеты. Добираться до столицы людям предложили двумя путями: самостоятельно либо предоставленными автобусами. В первом случае обещали возместить стоимость билетов на каршеринг или поезд.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что аэропорт Пулково принял 22 рейса, перенаправленных из Москвы в связи с атакой БПЛА.

Андрей Маркелов