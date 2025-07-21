Агента Украины задержали в Петербурге за сбор сведений для атаки 80 БПЛА

В Санкт-Петербурге задержали агента спецслужбы Украины, подозреваемого в сборе и передаче сведений о местоположении военных объектов. Их собирались использовать для атаки 80 беспилотниками, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Украинский агент стал фигурантом дела по статье о содействии террористической деятельности. Он подозревается в реализации противоправных действий в интересах спецслужб Украины.

По информации силовиков, мужчина установил с ними контакт и далее по заданию спецслужб собирал информацию об объектах оборонно-промышленного комплекса и Министерства обороны. При допросе задержанный заявил, что эти сведения должны были помочь Украине осуществить удар 80 беспилотниками.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что силовики задержали подозреваемого в сборе данных о базах ВМФ в Ленобласти.

Татьяна Титаева