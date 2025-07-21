Специалисты начали ремонтировать ограду Пискаревского кладбища с разрешения КГИОП

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры разрешил приступить к ремонту и реставрации части ограды Пискаревского кладбища, сообщили в пресс-службе Смольного. Работы ведутся на участках ограды у входной группы и на ограде Аллеи Памяти с юго-восточной стороны мемориала. Заказчиком является СПб ГКУ «Пискаревское мемориальное кладбище».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Специалисты должны расчистить каменные поверхности ограды трех стен на Аллее Памяти, отреставрировать кирпичную кладку, очистить от грязи поверхности известняковых блоков. Реставрировать металлические элементы исторической ограды у входа — урны, решетки — будут в условиях мастерских.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что историческую Копорскую крепость в Ленобласти готовят к масштабной реставрации. На территории памятника предполагается построить временное здание музея.

Андрей Маркелов