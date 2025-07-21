Теплоход и катер столкнулись у Елагина моста из-за неудачного маневра

Два судна столкнулись у Елагина моста в Санкт-Петербурге. В происшествии на воде разбирается Северо-Западная транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры Фото: Пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры

Как сообщили в ведомстве, авария произошла вечером 20 июля. По предварительным данным, теплоход «Корюшка» при маневре задел кормой маломерное судно. В результате инцидента никто не пострадал, не зафиксировали и разлив нефтепродуктов.

«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров»,— добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что два теплохода столкнулись на Неве после разводки мостов в центре Петербурга.

Татьяна Титаева