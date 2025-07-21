Расходы бюджета Санкт-Петербурга на начало июля составили 633 млрд рублей

По состоянию на начало июля текущего года в бюджет Санкт-Петербурга поступило 629 млрд рублей, 97% из которых составили собственные доходы. Годовой план исполнен на 47,3% — на уровне предыдущих лет, сообщил в своем Telegram-канале спикер городского Заксобрания Александр Бельский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Расходы городской казны к середине лета составили 633 млрд рублей. Дополнительно 23,7 млрд руб. было направлено на соцполитику, 19,6 млрд руб. — на образование, 11,5 млрд руб. — на дорожный фонд, 9 млрд руб. — на ЖКХ, отметил господин Бельский.

При этом спикер ЗакСа особенно подчеркнул, что Петербург на 36,7% увеличил затраты в сфере социальной поддержки горожан: в январе-июне на эти цели, по его словам, направлено 64 млрд рублей.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что Заксобрание Санкт-Петербурга приняло закон об исполнении бюджета города за 2024 год.

Андрей Цедрик