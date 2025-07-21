Семь авто отправили на спецстоянку после ночных сходок стритрейсеров на Крестовском

В минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции дважды наведывались к стритрейсерам, решившим устроить ночные заезды на Крестовском острове. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Были проверены несколько десятков авто, водители которых получили административные протоколы за нарушение ПДД. 10 человек направили на медосвидетельствование в связи с наличием признаков опьянения.

«Гонщики, которые наотрез отказались ехать на осмотр к медикам, также были привлечены к административной ответственности по статье 12.26 КоАП РФ. Теперь им грозит не только солидный штраф, но и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет»,— сообщили в региональном главке.

Также в ходе проверки полицейские заподозрили, что у пяти авто изменены номера. Машины изъяли для проведения экспертизы и поместили на спецстоянку. Владельцам автомобилей грозит уголовная ответственность по статье 326 УК РФ (Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства). Кроме того, еще две машины поместили на спецстоянку из-за архивных номеров.

Двое участников заезда нарушали общественный порядок шумом. Им выдали требования на исправление, в противном случае владельцам машин грозит снятие автомобилей с регистрации.

«Один дрифтер управлял транспортным средством без водительских прав, ему грозит наказание по ст. 12.7 КоАП РФ»,— добавили в главке.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что дрифт на парковке Крестовского острова довел юного гонщика до отделения полиции.

Дарья Астанина