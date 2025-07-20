Хинштейн представил кандидатов в сенаторы от Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн подал в избирательную комиссию региона сведения о выбранных им кандидатах в сенаторы. Как и предполагал «Ъ-Черноземье», в сенаторской тройке врио нет действующего представителя исполнительной власти региона в Совете Федерации Алексея Кондратьева. В список кандидатов для наделения полномочиями сенатора вошли олимпийская чемпионка и депутат облдумы Евгения Ламонова, командир добровольческого формирования «Барс-Курск», генерал-майор Игорь Чечулин и гендиректор НПО «Электроагрегат» Николай Шевченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

«Все кандидаты в сенаторы — достойные люди, доказавшие и продолжающие доказывать свое отношение к Курской земле»,— заявил в своем Telegram-канале господин Хинштейн после подачи в избирком документов для регистрации его кандидатом. Также врио передал в комиссию листы с подписями муниципальных депутатов в свою поддержку.

Источники «Ъ-Черноземье» в региональной власти называют Евгению Ламонову наиболее вероятным кандидатом на пост сенатора от Курской области. Алексей Кондратьев, который был наделен полномочиями члена Совета Федерации в прошлом году, в этот раз может быть выдвинут в верхнюю палату парламента врио губернатора Тамбовской области Евгением Первышовым. Господа Кондратьев и Первышов являются ветеранами специальной военной операции и выпускниками программы «Время героев».

Политолог Владимир Слатинов в своем Telegram-канале назвал сенаторский список Александра Хинштейна интригующим: «Главная фишка состоит в том, что уже объявленная СМИ фаворитом и едва ли не будущим сенатором Евгения Ламонова является наименее ресурсным кандидатом». По мнению эксперта, невысокая публичность Николая Шевченко компенсируется большим влиянием в городских и региональных коридорах власти, а кандидатуру Игоря Чечулина сильной делает его служба в Росгвардии и непосредственная вовлеченность в специальную военную операцию. «С учетом оценки ресурсных и политических факторов, кандидатура олимпийской чемпионки, скорее, относится к имиджевому ряду, директора "Электроагрегата" — лоббистскому, а генерал-майора и начальника "Барс-Курск" — сочетанию того и другого»,— резюмировал политолог.

Александр Хинштейн сообщил о подаче документов для участия в выборах главы региона 7 июля. Выборы губернатора состоятся 14 сентября.

Почему сенатор от Курской области может переехать в Тамбовскую — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Толмачев