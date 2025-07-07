Александр Хинштейн подал документы на выборы курского губернатора

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале о подаче документов для участия в выборах главы региона.

«Крайне благодарен за веру и поддержку, которые ощущаю каждый день, находясь на Курской земле! Если жители региона окажут мне доверие и изберут губернатором, буду делать максимум, чтобы ситуация в области изменилась в лучшую сторону», — сказал господин Хинштейн. В случае победы на выборах он пообещал сделать все, чтобы ему никогда не было стыдно смотреть в глаза «ни одному жителю Курской области».

Александр Хинштейн был назначен врио губернатора Курской области в начале декабря прошлого года. В субботу, 5 июля, президиум регионального политсовета «Единой России» единогласно выдвинул его на выборы главы региона.

Ранее для участия в выборах губернатора в избирком подали депутаты Курской облдумы Алексей Бобовников (КПРФ), Алексей Томанов (ЛДПР) и Геннадий Баев («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»). Выдвижение кандидатов завершится 10 июля.

Сергей Толмачев