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Главные новости за 17 июля. Кубань, Крым, Адыгея

Три беспилотника сбили над территорией Республики Крым этой ночью.

Авиакомпания «Аэрофлот» вводит третий ежедневный рейс между Москвой и Геленджиком с 8 августа по 12 октября из-за высокого спроса на билеты.

В Краснодаре перед судом предстанет местная жительница, которая убила двух коллег по хлебозаводу и попыталась убить директора из-за конфликтов на работе.

Конкурсный управляющий Александр Михайлов объявил о продаже имущества банкрота ЗАО «КМУС-2» на сумму свыше 1,1 млрд руб. Торги пройдут 21 августа.

В Лазаревском районе Сочи ООО «СибСтройИнвест» получило разрешение на строительство санатория стоимостью 26 млрд руб. 

Авиакомпания SmartAvia с 6 августа 2025 года открывает прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Геленджик.

Верховный суд республики Крым признал жителя Керчи виновным в государственной измене и назначил ему наказание в виде 16 лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.

Правительство РФ приняло решение о выделении дополнительных более 6 млрд руб. на поддержку аэропортов южных и центральных регионов, где продолжают действовать временные ограничения на выполнение гражданских рейсов.

Власти кубанской столицы планируют приступить к проектно-изыскательским и строительно-монтажным работам на Южном скоростном периметре от улицы Бородинской с выездом на улицу Воронежскую в 2028 году.

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