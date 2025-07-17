Жителя Керчи приговорили к 16 годам за передачу ВСУ данных о расположении ПВО

Верховный суд республики Крым признал жителя Керчи виновным в государственной измене и назначил ему наказание в виде 16 лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Дополнительно суд установил ограничение свободы сроком на полтора года и назначил штраф, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

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По данным следствия, подсудимый, выступая против проведения специальной военной операции, вышел на контакт с представителем главного управления разведки Украины через одну из социальных сетей. Впоследствии, действуя по указаниям украинской стороны, он собрал информацию о расположении средств противовоздушной обороны в Керчи и передал эти данные через мессенджер. В подтверждение своих действий он направил фотографии объектов, за что получил вознаграждение в размере 5 тыс. руб.

Деятельность обвиняемого была пресечена сотрудниками регионального управления ФСБ России. Приговор вступил в законную силу.

Вячеслав Рыжков