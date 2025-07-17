Южные аэропорты получат дополнительно более 6 млрд рублей

Правительство РФ приняло решение о выделении дополнительных более 6 млрд руб. на поддержку аэропортов южных и центральных регионов, где продолжают действовать временные ограничения на выполнение гражданских рейсов. Общий объем господдержки с начала ограничений превысил 33 млрд руб., сообщила пресс-служба правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Финансирование направляется на обеспечение устойчивой работы авиаузлов, включая выплату заработной платы сотрудникам, сохранение рабочих мест и поддержание аэродромной инфраструктуры. В числе получателей — аэропорты Краснодара, Анапы, Белгорода и Симферополя.

Меры позволили сохранить функциональную готовность инфраструктуры и обеспечить оперативный запуск полетов при изменении обстановки. Так, в Геленджике, где ограничения были сняты ранее, уже завтра, 18 июля, ожидается прием первых регулярных рейсов.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости продолжать укрепление устойчивости национального авиационного комплекса, подчеркнув приоритет обеспечения безопасности и комфорта авиаперевозок для граждан.

Вячеслав Рыжков