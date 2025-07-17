В Краснодарском крае продают активы ЗАО «КМУС-2» на 1,1 млрд рублей

Конкурсный управляющий Александр Михайлов объявил о продаже имущества банкрота ЗАО «КМУС-2» на сумму свыше 1,1 млрд руб. Торги пройдут 21 августа, сообщается на портале ЕФРСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На аукцион выставлено шесть лотов имущества компании. Самый дорогой — имущественный комплекс в Краснодаре на улице Дзержинского, 38 стоимостью 581,8 млн руб. Второй по цене лот — производственная база трубных узлов в поселке Афипский Северского района за 377,8 млн руб.

Также продадут производственную базу в Афипском за 140,7 млн руб., имущественный комплекс в Туапсе на улице Кошкина, 11 за 43,1 млн руб. и земельный участок площадью 38,5 тыс. кв. м в Афипском за 28 млн руб. Самый дешевый лот — незавершенный строительный объект в поселке Таманский Темрюкского района стоимостью 2,2 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «КМУС-2» (КМУС) зарегистрировано в 1995 году в Краснодаре. Основной вид деятельности подрядчика «Роснефти» — производство строительно-монтажных работ. Убыток общества за 2024 год составил 1,2 млн руб.

Торги начнутся 21 августа в 12:00 по московскому времени. Заявки принимаются с 14 июля по 16 августа. Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены каждого лота. Для участия необходимо внести задаток в размере 20% от стартовой стоимости.

Победителем признается участник, предложивший максимальную цену. Результаты подведут в течение полутора часов после завершения торгов.

ЗАО КМУС-2 признано банкротом решением Арбитражного суда Краснодарского края от 14 февраля 2023 года. Инициатором банкротства выступило ЧОП «Правопорядок», которому строительное предприятие задолжало 450 тыс. руб. В реестре кредиторов также указано ПАО «НК «Роснефть». В решении суда указано, что ЗАО «КМУС» имеет установленную в рамках дела о банкротстве и непогашенную задолженность в суммарном размере 5,7 млрд руб.

ЗАО «КМУС-2» — одно из крупнейших на юге страны предприятий в сфере строительства и реконструкции объектов ТЭК, магистральных трубопроводов, химических производств. В 2011 году КМУС-2 участвовал в проекте реконструкции ООО «РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод» по заказу «Роснефти».

Тат Гаспарян