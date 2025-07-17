В Лазаревском районе Сочи построят санаторий за 26 млрд рублей

Администрация Сочи выдала ООО «СибСтройИнвест» разрешение на строительство санатория стоимостью 26 млрд руб. в Лазаревском районе. Об этом пишет «РБК Краснодар».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О планах по созданию санатория стало известно в 2023 году. Согласно намерениям ООО «СибСтройИнвест», на земельном участке построят медицинские корпуса площадью 30 тыс. кв. м. Проект планируют завершить в 2027 году. Инвестиционные проекты охватывают санаторно-курортную, гостиничную, туристическую, жилищную, потребительскую, спортивную, рекреационную, сельскохозяйственную сферы, а также сферу благоустройства.

На данный момент 25 проектов из 58 уже получили разрешения на реализацию и находятся в различных стадиях строительства. Из них 19 осуществляются в санаторно-курортной сфере со сроками завершения в 2025–2028 годах. Остальные 33 проекта проходят этапы подготовки от уточнения земельно-имущественных вопросов и градостроительных регламентов до проектирования и прохождения экспертиз для последующего получения разрешений на строительство.

Алина Зорина