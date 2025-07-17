SmartAvia запустит рейсы в Геленджик из Санкт-Петербурга

Авиакомпания SmartAvia с 6 августа 2025 года открывает прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Геленджик. Полеты будут выполняться дважды в неделю — по средам (вылет в 6:55) и по субботам (в 8:40), следует из данных на сайте компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Минимальный тариф на одного пассажира без багажа составляет 14,7 тыс. руб. Кроме того, рейсы дают возможность пассажирам из Архангельска добраться до курортного города с пересадкой; стоимость перелета с багажом в этом случае начинается от 55,8 тыс. руб. в оба конца.

Возобновление полетной программы, намеченное на 18 июля, уже вызвало заметный рост интереса к направлению со стороны туристов. По данным Ассоциации туристических агрегаторов, за неделю после объявления об открытии воздушной гавани бронирования отелей в Геленджике увеличились на 30%, а в годовом выражении — на 45%. Количество поисковых запросов по курорту выросло в 1,7 раза.

Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», Росавиация подтвердила готовность аэропорта Геленджика к обслуживанию регулярных рейсов. Вслед за этим «Аэрофлот» принял решение усилить направление, введя с 8 августа третий ежедневный рейс между Москвой и Геленджиком — мера будет действовать до 12 октября.

Вячеслав Рыжков