В Краснодаре будут судить кладовщицу хлебозавода за убийство двух коллег

В Краснодаре перед судом предстанет местная жительница, которая убила двух коллег по хлебозаводу и попыталась убить директора из-за конфликтов на работе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, вечером 3 июля 2024 года обвиняемая находилась в квартире одной из коллег на улице Снесарева в Краснодаре вместе с двумя сотрудницами предприятия. Применив насилие, она заставила их выпить лекарство в большой дозе, от которого потерпевшие скончались спустя некоторое время. После этого злоумышленница взяла телефон одной из жертв и написала от ее имени SMS-сообщение директору хлебокомбината с просьбой о помощи, желая заманить руководителя в квартиру. Когда женщина прибыла по адресу, обвиняемая угрожала ей игрушечным пистолетом с глушителем, сковала руки наручниками и скотчем, а затем попыталась задушить. Однако потерпевшей удалось освободиться.

В это время сын пострадавшей, заподозрив неладное, прибыл к квартире. Обвиняемая распылила содержимое перцового баллончика в помещении и попыталась скрыться, но мужчина остановил ее и позвонил в правоохранительные органы.

Психолого-психиатрическая экспертиза признала жительницу Краснодара вменяемой. Она обвиняется в двойном убийстве (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Уголовное дело направлено в суд.

Алина Зорина