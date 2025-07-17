Строительство Южного скоростного периметра в Краснодаре оценили в 79 млрд рублей

Власти кубанской столицы планируют приступить к проектно-изыскательским и строительно-монтажным работам на Южном скоростном периметре от улицы Бородинской с выездом на улицу Воронежскую в 2028 году. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства мэрии Краснодара Андрей Белугин.

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По его словам, ориентировочная стоимость проектно-изыскательских работ по данному объекту составляет 985 млн руб., строительно-монтажных работ — 79,3 млрд руб. Проектно-изыскательские работы запланированы на 2028–2029 годы, строительно-монтажные — на 2029–2035 годы.

Появление в Краснодаре Южного скоростного периметра длиной около 10 км должно решить вопрос с пробками в ряде районов города: в первую очередь по улице Ставропольской, в микрорайонах Дубинка и Гидростроителей, а также в районе выезда из краевого центра в сторону шлюзов Краснодарского водохранилища. Одной из самых затратных частей реализации проекта называется строительство моста над территорией Большого острова и озера Старая Кубань на участке от улицы Воронежской до микрорайона Гидростроителей.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», строительство Южного скоростного периметра включено в государственную программу «25/35». В настоящее время завершена разработка документации по планировке территории, однако после прохождения стадии публичных слушаний проект был направлен на доработку. Уточненные решения будут приниматься параллельно с подготовкой проектно-сметной документации, которая запланирована на 2028 год.

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Глава Краснодара Евгений Наумов в интервью «Ъ-Кубань» рассказывал, что Южный скоростной периметр — очень большой и сложный проект, который можно будет реализовать только при больших федеральных финансовых вливаниях. «Пока он живет только на бумаге, и физически к его проектированию мы не приступали. Он уведет транспорт из центра города через Адыгейскую набережную и Гидрострой к выезду из города в сторону Горячего Ключа и Усть-Лабинска. Главные затраты этого проекта — изъятие земель, потому что свободных коридоров уже нет и для реализации проекта нужно "идти по живому". Тем не менее этот проект, как и многие другие, очень нужен городу»,— говорил градоначальник.

«Ъ-Кубань» писал в 2022 году, что для создания автомагистрали «Южный скоростной периметр» в Краснодаре могут изъять земли под гаражами в кооперативе №57 в микрорайоне Гидростроителей. Собственники должны получить компенсацию за гараж и земельный участок, если на них зарегистрированы права. Минимальная полоса отвода между дорогой и домами на Гидрострое составит 11 метров.

Дмитрий Михеенко