Ночью над Крымом сбили три БПЛА

Три беспилотника сбили над территорией Республики Крым этой ночью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Республики Крым Сергея Аксенова Фото: Telegram-канал главы Республики Крым Сергея Аксенова

Всего в период с 23:30 до 07:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 122 БПЛА над территориями регионов РФ. Больше всего над Брянской областью — 43, над Курской — 38, над Орловской — 10. Шесть — над Смоленской областью, еще шесть — над Воронежской, пять — над Белгородской, три — над Московским регионом, три — над Калужской областью, два — над Ленинградской, два — над Липецкой областью, один — над Тульской и три — над Республикой Крым.

Оба БПЛА были самолетного типа. О разрушениях или пострадавших информации не поступало.

Алина Зорина