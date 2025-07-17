Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ночью над Крымом сбили три БПЛА

Три беспилотника сбили над территорией Республики Крым этой ночью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Фото: Telegram-канал главы Республики Крым Сергея Аксенова

Фото: Telegram-канал главы Республики Крым Сергея Аксенова

Всего в период с 23:30 до 07:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 122 БПЛА над территориями регионов РФ. Больше всего над Брянской областью — 43, над Курской — 38, над Орловской — 10. Шесть — над Смоленской областью, еще шесть — над Воронежской, пять — над Белгородской, три — над Московским регионом, три — над Калужской областью, два — над Ленинградской, два — над Липецкой областью, один — над Тульской и три — над Республикой Крым.

Оба БПЛА были самолетного типа. О разрушениях или пострадавших информации не поступало.

Алина Зорина

Новости компаний Все