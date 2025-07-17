МИД России заявил протест Японии из-за участия в учениях США

Министерство иностранных дел России заявило решительный протест посольству Японии в Москве из-за участия японских воздушных сил самообороны в крупномасштабных учениях ВС США Resolute Force Pacific. Они пройдут неподалку от дальневосточных границ России.

«Декларируемая цель маневров — повышение оперативной совместимости и наращивание потенциала ''сдерживания и реагирования'' Вашингтона и Токио в условиях, приближенных к боевым. При этом со стороны командования Сил самообороны звучали прямые намеки на то, что необходимость данных мероприятий продиктована активизацией мер России по укреплению своей обороноспособности»,— заявил российский МИД.

По утверждению российского ведомство, подобная «безответственная деятельность» имеет все признаки подготовки к вооруженному конфликту и представляет угрозу безопасности России. Ведомство пообещало принять «адекватные контрмеры».

Resolute Force Pacific — американо-японские воздушные учения, которые пройдут с 9 июля по 4 августа на территории Японии. В них примут участие более 300 самолетов. Японская сторона называла целью учений «улучшение эксплуатационных навыков и взаимодействия».

Лусине Баласян